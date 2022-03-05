محمد كركوتي يكتب: النمو في الإمارات يتسارع

أظهر الاقتصاد في الإمارات قوة كبيرة خلال فترة انتشار وباء «كورونا» وآثاره على الساحة الاقتصادية العالمية، ما يعزز حقيقة أن قوته حاضرة في أوقات الاستقرار الاقتصادي العالمي أو فترات الأزمات الطارئة.

فالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لمحاصرة «كورونا» كانت محكمة، وأفرزت مباشرة نتائج إيجابية، بل صارت مع الوقت مثالاً يحتذى به لدى دول عديدة. ولأن الأمر كذلك، كان طبيعياً أن يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الإمارات من 3 إلى 3.5% للعام الجاري.

في حين أقدمت هذه المؤسسة العالمية على خفض توقعاتها للنمو لعدد كبير من البلدان، على أساس أنها تواجه عثرات متنوعة. اللافت دائماً في الأرقام التي تخص الإمارات، الارتفاع المضطرد للنمو في القطاع غير النفطي. هذا القطاع يمثل في النهاية هدفاً رئيساً لتكريس استراتيجية التنويع، ضمن اقتصاد مستدام.

في العام 2020 تراجعت مساهمة القطاع النفطي في الإمارات إلى 17%، الأمر الذي ينسجم مع مسار المخططات الاقتصادية. فالنمو شمل قطاعات غير نفطية محورية، مثل الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية والسياحة وغيرها. ولأن الأمر كذلك، فقد رجح «صندوق النقد» ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي للعام الحالي إلى 3.4%. العوامل متعددة لارتفاع نمو الاقتصاد الوطني في 2022، منها الانتعاش الكبير والمتصاعد للسياحة والأنشطة المحلية التي ارتبطت بـ«إكسبو 2020 دبي»، في حين يرى خبراء أنه بالإمكان أن ترتفع هذه النسبة مع نهاية هذا العام، إذا ما ظل الحراك الاقتصادي بمستواه الراهن. في ظل مسار النمو، هناك أيضاً مؤشرات إيجابية جداً على صعيد الحساب الجاري. فالتوقعات تشير إلى انحسار عجز الموازنة إلى 0.7%.

ولا شك في أن مسار الإصلاحات الهيكلية ومكاسب الإيرادات في الدولة، ستساهم هذا العام أيضاً في تسارع وتيرة النمو، مع ضرورة الإشارة إلى أن الارتفاعات المتتالية لسعر النفط في الأسواق العالمية حالياً بفعل الأزمة الروسية-الأوكرانية الراهنة، تمثل قوة دفع أخرى للنمو، وستكرسه في العام المقبل.

والإمارات حققت سلسلة من الإنجازات الكبيرة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الماضية، ما عزز قوة الاقتصاد الوطني، وساهم في رفده بتحصينات تقلل من الآثار السلبية التي يمكن أن تأتي من أزمة عالمية طارئة، أو اضطراب ما في الأسواق العالمية، بصرف النظر عن طبيعتها.

ولا شك في أن «مشاريع الخمسين» ومخرجاتها وتنوعها، ستساهم بقوة في «توليد» النمو ودعم التحول الاقتصادي الاستراتيجي الكبير. فهذه المشاريع (كما هو معروف) تستهدف تعزيز دور ونمو القطاع الخاص، الذي سجل تحسناً قوياً في الشهر الماضي، إلى جانب سلسلة من المبادرات لرفع مستوى تدفق أموال الاستثمارات إلى الإمارات، خصوصاً بتصدرها مجموعة من المؤشرات العالمية في التنافسية، ما يستقطب بسرعة المستثمرين، الذين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة ومتنوعة المشاريع لأموالهم، وتتمتع بمرونة القوانين والتشريعات الداعمة.

وهذا ما يفسر في الواقع النمو المرتفع في الإمارات، والنمو المتواضع في بعض دول المنطقة.