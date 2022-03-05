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الاقتصادي
الصين تخفض المعدل المستهدف للنمو في 2022
الصين تخفض المعدل المستهدف للنمو في 2022
5 مارس 2022 16:14

بكين (رويترز) 
 قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم، إن الحكومة حددت هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2022 عند نحو 5.5 في المئة وهو أقل من العام السابق.وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1 في المئة العام الماضي، متجاوزاً المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن ستة في المئة.
وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة: إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي، والذي كان يبلغ نحو 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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