«غازبروم»: ضخ الغاز عبر أوكرانيا وفقاً للطلب

موسكو (د ب أ)

أعلنت شركة غازبروم عملاق الغاز الروسية في بيان اليوم، أنها تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقاً لطلبات العملاء.

ووصل حجم التدفقات 5. 109مليون متر مكعب أمس، تمشياً مع حجم الضخ يوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا إلى أرقام قياسية جيدة الأسبوع الماضي، حيث سادت الأسواق مخاوف من إمكانية حدوث اضطراب في الإمدادات من روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي يمر عبرها نحو ثلث شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن توفر مبيعات الغاز الروسي فقط نحو ربع إمدادات المنطقة من الغاز، وقد يترك أي خفض كبير في تدفق الغاز، أوروبا في وضع غير جيد في الشتاء، وفقاً لتقرير من وحدة نيو إنيرجي فاينانس التابعة لوكالة بلومبرج.