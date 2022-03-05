10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«غازبروم»: ضخ الغاز عبر أوكرانيا وفقاً للطلب
«غازبروم»: ضخ الغاز عبر أوكرانيا وفقاً للطلب
5 مارس 2022 15:51

موسكو (د ب أ)
أعلنت شركة غازبروم عملاق الغاز الروسية في بيان اليوم، أنها تضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقاً لطلبات العملاء.
ووصل حجم التدفقات 5. 109مليون متر مكعب أمس، تمشياً مع حجم الضخ يوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا إلى أرقام قياسية جيدة الأسبوع الماضي، حيث سادت الأسواق مخاوف من إمكانية حدوث اضطراب في الإمدادات من روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي يمر عبرها نحو ثلث شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.
ومن المتوقع أن توفر مبيعات الغاز الروسي فقط نحو ربع إمدادات المنطقة من الغاز، وقد يترك أي خفض كبير في تدفق الغاز، أوروبا في وضع غير جيد في الشتاء، وفقاً لتقرير من وحدة نيو إنيرجي فاينانس التابعة لوكالة بلومبرج.

الغاز الطبيعي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©