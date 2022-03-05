فيسبوك: حجب إعلانات روسيا عالمياً

مينلو بارك (د ب أ)

تعتزم شركة فيسبوك حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم. جاء ذلك وفقاً لما أعلنته مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، وتطبيقي واتس آب، وانستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت ميتا أن نظام الإعلان في روسيا تم إيقافه بالكامل، وهو ما يعني أن المعلنين الروس لن يمكنهم وضع إعلاناتهم في روسيا فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية «روسكوماندزور» أمس الجمعة حجبها شبكة فيسبوك كليا داخل روسيا، وسبق ذلك إعاقة عمل الشبكة.

وقالت «روسكوماندزور»: إن سبب قرارها بحق فيسبوك هو «التمييز ضد وسائل إعلام روسية»، وذلك بعد أن قيدت فيسبوك ظهور بعض وسائل الإعلام الروسية الحكومية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ميتا أنها تعمل على إبقاء خدمات شركتها قائمة في روسيا بقدر المستطاع، رغم الحجب المعلن.