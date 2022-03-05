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الاقتصادي
خبراء ألمان: مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار
خبراء ألمان: مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار
5 مارس 2022 14:47

دوسلدوف (د ب أ)
أعرب خبراء في مجال تجارة التجزئة بألمانيا عن مخاوفهم من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد كولونيا لأبحاث التجارة، بوريس هيده: إن «الناس ستشعر في حياتها اليومية على نحو ملحوظ بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الخدمات اللوجستية بسبب حرب أوكرانيا خلال تسوقهم سواء في محلات السوبر ماركت أو في المحلات التي تقدم خصومات».
وحذر هيده من أن الأسعار سترتفع بشكل أقوى من الطريقة التي ارتفعت بها بالفعل في الفترة الأخيرة: «وهذا سيكون بمثابة تحدٍ وبالذات للعائلات ذات الوضع الاجتماعي الأضعف».
وقال خبير التجارة روبرت كيسكيس، من شركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق:«الصراع سيزيد من الضغط لرفع الأسعار»، مشيراً إلى أن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة الناجم عن الحرب لن يؤدي إلى رفع أسعار تدفئة المساكن وقيادة السيارات فحسب، إذ ستزداد أيضاً تكلفة إنتاج العديد من المنتجات من الخبز إلى المنظفات.
من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لرابطة التجارة في ألمانيا، شتيفان جينت، من أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها في أعقابها «يمكن أن يكون لها تأثير في تحريك الأسعار».
وكانت أسعار تجارة المواد الغذائية في ألمانيا شهدت تحركاً بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين للمواد الغذائية في فبراير الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب البيانات التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.

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