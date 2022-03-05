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الاقتصادي
سامسونج تعلق تصدير منتجاتها للسوق الروسي
سامسونج تعلق تصدير منتجاتها للسوق الروسي
5 مارس 2022 14:36

سول (د ب أ)
 أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونج إلكترونيكس» تعليق تصدير جميع منتجاتها إلى روسيا بسبب غزو أوكرانيا.وقالت الشركة في بيان اليوم إنه جرى تعليق تصدير جميع المنتجات إلى روسيا «بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية،» مضيفة: «نواصل بنشاط متابعة هذا الموقف المعقد لنقرر خطواتنا المقبلة.»
كما قررت سامسونج تقديم 6 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في المنطقة، بحسب البيان.
يشار إلى أن سامسونج هي العلامة التجارية الأكثر شعبية بالنسبة للهواتف في روسيا، حيث حظيت بحصة سوقية بلغت 30 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2021، تلتها شاومي الصينية، 23 في المئة، ثم آبل، 13 في المئة، بحسب بيانات موقع «داتا بروفايدر».
وبذلك تنضم سامسونج لآبل وإنتل، وميكروسوفت، في وقف المبيعات وتعليق الخدمات في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

سامسونج
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