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الاقتصادي
ماسك يشكر ألمانيا على إصدار ترخيص لمصنع «تسلا»
ماسك يشكر ألمانيا على إصدار ترخيص لمصنع «تسلا»
5 مارس 2022 14:34

أوستن (د ب أ)

وجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الشكر للسلطات الألمانية لإصدارها ترخيصا لمصنع شركته في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين. وغرد ماسك بالألمانية عبر موقع تويتر اليوم:«المستقبل سيكون مثيراً للغاية، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر». ووعد ماسك في تغريدة أخرى بأن يقوم ببعض الخطوات الراقصة خلال مراسم الافتتاح، كما فعل في مرات سابقة. كانت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تلقت أمس الجمعة الضوء الأخضر لتشغيل مصنعها في جرونهايده بولاية براندنبورج، بعد حوالي عامين من بدء عمليات التشييد، ليكون أول مصنع لها في أوروبا. وأعلنت تسلا أنها ستلبي متطلبات ولاية براندنبورج في غضون أسبوعين للبدء سريعاً في الإنتاج. يذكر أن المصنع في حكم المكتمل عملياً، حيث قامت تسلا ببنائه على مسؤوليتها الخاصة، استناداً إلى 19 ترخيصاً مؤقتاً، رغم أن الترخيص النهائي لم يكن قد صدر بعد.
 

سيارة تسلا الكهربائية
إيلون ماسك
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