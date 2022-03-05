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الاقتصادي
إنتاج الغاز الطبيعي يتراجع في سلطنة عمان بنسبة5.1%
إنتاج الغاز الطبيعي يتراجع في سلطنة عمان بنسبة5.1%
5 مارس 2022 14:32

مسقط (د ب أ)
شهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الواردات) في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير الماضي انخفاضا بنسبة 5.1% ليصل إلى 3 ملايين و862 ألف متر مكعب مقارنة بـ 4 ملايين و70 ألف متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حسب وكالة الأنباء العمانية اليوم، إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية ارتفع بنسبة 11.7% بنهاية يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وارتفاع استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء بنسبة 7.9% خلال نفس الفترة.
وشهد استهلاك الغاز في حقول النفط انخفاضاً بنسبة 19.5% وفي المشاريع الصناعية بنسبة 1.2% خلال ذات الفترة.

سلطنة عمان
الغاز الطبيعي
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