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الاقتصادي
مصرف مدعوم صينياً يوقف الإقراض لروسيا وبيلاروسيا
مصرف مدعوم صينياً يوقف الإقراض لروسيا وبيلاروسيا
5 مارس 2022 01:48

بكين (وكالات) 

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، المدعوم من الصين، أنه سيعلق الأعمال المرتبطة بروسيا وبيلاروسيا.
وقال البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، في بيان: «إنه من أجل مصلحة البنك، قررت الإدارة تعليق كل الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروسيا، ووضعها قيد المراجعة». وتجنبت الصين التي تعززت علاقاتها الثنائية مع روسيا في السنوات الماضية، حتى الآن انتقاد موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.
وبكين هي أكبر مساهم في هذه المؤسسة المتعددة الأطراف، وهو مشروع للرئيس الصيني شي جينبينغ، وتملك حق التصويت فيها بنسبة 27 في المئة. وجرى إطلاق البنك عام 2016 لمواجهة هيمنة الغرب على «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي».
كما أن روسيا هي بين الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وتملك نحو ستة في المئة من الأصوات في عملياته، وهي ثالث أعلى نسبة بعد الصين والهند. كما تشغل مقعداً في مجلس إدارته.
وأضاف البنك: «إنه يراقب الوضع بشكل حثيث»، في أوكرانيا، وإن الإدارة ستبذل «أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي» للمجموعة.

روسيا
بيلاروسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الصين
البنك الآسيوي للاستثمار
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
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