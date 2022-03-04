84.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب خلال الأسبوع المنتهي أمس قيمتها 84.5 مليار درهم، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.241 تريليون درهم عند إغلاق الجمعة، رغم عمليات جني الأرباح في جلسة نهاية الأسبوع.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 72 مليار درهم إلى 1.811 تريليون درهم، وفقاً لأسعار إغلاق نهاية الأسبوع، مقارنة مع 1.739 تريليون بنهاية الأسبوع الأسبق.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 560 نقطة محققا ارتفاعا خلال أسبوع بنسبة 6.13%، ليصل إلى 9682.56 نقطة.

كما أغلق سوق دبي المالي مرتفعا 279 نقطة بزيادة 8.8% عند مستوى 3449.4 نقطة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بقيمة 12.5 مليار درهم لتصل إلى 430 مليار درهم، وفقا لأسعار الإغلاق أمس الجمعة، مقارنة مع 417.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وخلال جلسة أمس، هيمنت عمليات جني أرباح على تعاملات أسواق المال الإماراتية، بعد أربع جلسات من الارتفاع سجلت خلالها المؤشرات مستويات قياسية غير مسبوقة، كما حققت بعض الأسهم أيضا ارتفاعات في أسعارها هي الأعلى في تاريخها.

وتدفقت سيولة على أسواق المال بلغت قيمتها 2.17 مليار درهم، منها 1.764 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و406 ملايين درهم في سوق دبي المالي.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا بنسبة 0.64% عند مستوى 9682.56 نقطة، بينما أغلق سوق دبي المالي متراجعاً 0.93% عند مستوى 3449.4 نقطة، ومع ذلك ظلت المؤشرات العامة للسوقين متماسكة عند مستويات فوق مستوى إغلاقها نهاية الأسبوع الأسبق.