10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
84.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال أسبوع
متعاملون في سوق دبي المالي (الاتحاد)
5 مارس 2022 01:48

يوسف البستنجي (أبوظبي) 

حققت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب خلال الأسبوع المنتهي أمس قيمتها 84.5 مليار درهم، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.241 تريليون درهم عند إغلاق الجمعة، رغم عمليات جني الأرباح في جلسة نهاية الأسبوع.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 72 مليار درهم إلى 1.811 تريليون درهم، وفقاً لأسعار إغلاق نهاية الأسبوع، مقارنة مع 1.739 تريليون بنهاية الأسبوع الأسبق.
وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 560 نقطة محققا ارتفاعا خلال أسبوع بنسبة 6.13%، ليصل إلى 9682.56 نقطة.
كما أغلق سوق دبي المالي مرتفعا 279 نقطة بزيادة 8.8% عند مستوى 3449.4 نقطة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي بقيمة 12.5 مليار درهم لتصل إلى 430 مليار درهم، وفقا لأسعار الإغلاق أمس الجمعة، مقارنة مع 417.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.
وخلال جلسة أمس، هيمنت عمليات جني أرباح على تعاملات أسواق المال الإماراتية، بعد أربع جلسات من الارتفاع سجلت خلالها المؤشرات مستويات قياسية غير مسبوقة، كما حققت بعض الأسهم أيضا ارتفاعات في أسعارها هي الأعلى في تاريخها.
وتدفقت سيولة على أسواق المال بلغت قيمتها 2.17 مليار درهم، منها 1.764 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و406 ملايين درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا بنسبة 0.64% عند مستوى 9682.56 نقطة، بينما أغلق سوق دبي المالي متراجعاً 0.93% عند مستوى 3449.4 نقطة، ومع ذلك ظلت المؤشرات العامة للسوقين متماسكة عند مستويات فوق مستوى إغلاقها نهاية الأسبوع الأسبق.

الإمارات
الأسهم الإماراتية
أسواق الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©