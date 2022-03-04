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الاقتصادي
عمر السويدي: اتفاق «أدنوك» و«برومان» يعزز مكانة الإمارات الصناعية
عمر السويدي
5 مارس 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية مع شركة «برومان» التي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال إنتاج الميثانول في العالم، يعزز مكانة الإمارات الصناعية، حيث ستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة «تعزيز» وشركة «برومان» ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً، وهي أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الدولة ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية. وقال إن «هذه الاتفاقية إحدى خطوات الإمارات لتحقيق أهدافها على الصعيد الصناعي والاستثماري والاستدامة»، منوهاً بأن الإمارات موقع مستقطب للاستثمارات الدولية في كل القطاعات، وتحديداً قطاع البتروكيماويات، بما يعزز مكانة الدولة الصناعية وجاذبيتها الاستثمارية. والميثانول مادة كيميائية مهمة تستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، وسيؤدي إنتاج الميثانول في الإمارات إلى خفض كمية استيراده، كما سيمكّن الشركات المحلية من المساهمة في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية المحلية. 

الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
أدنوك
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