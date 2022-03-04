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الاقتصادي
تعاون بين «سيدات أعمال الإمارات» و«تفويض» لتبادل الخبرات
عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 مارس 2022 01:47

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، مذكرة تفاهم مع شركة تفويض للاستشارات القانونية، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز الفرص ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال.
وأكدت فريدة العوضي رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن توقيع المجلس لمذكرات التعاون يأتي امتداداً لالتزامه بدعم بناء الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها. وأضافت أنها خطوة جديدة في مسيرة المجلس لدعم كل الجهود الرامية للمحافظة على المنجزات التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات. وقالت العوضي إن المجلس يتطلع من خلال تعاونه مع شركة تفويض، إلى الاستفادة المثلى من خبراتها وإمكانياتها المتاحة في مجال الاستشارات القانونية وما تشرف على تقديمه من محاضرات ومسارات تدريبية في مجالات متنوعة من خلال شركائها والذين تطوعوا للمشاركة في دعم الأعمال.
من جانبها، قالت صافيناز المهدي المدير التنفيذي لشركة تفويض للاستشارات القانونية: «إنه عبر توقيع مذكرة التعاون مع مجلس سيدات أعمال الإمارات سيتم تقديم 12 خدمة قانونية للمجلس وللعضوات بما يضمن تأمين النمو الآمن لهم في بيئة الأعمال على جميع المستويات».

مجلس سيدات أعمال الإمارات
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تفويض
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