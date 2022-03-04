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13.7 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع»
13.7 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع»
5 مارس 2022 01:47

دبي (الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل تداولات بقيمة إجمالية بلغت 13.681 مليار دولار، خلال شهر فبراير، مع استمرار تجاوب الأسواق العالمية لارتفاع معدلات التضخم والزيادة في أسعار النفط، وكذلك الخلاف الدائر بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى لاستمرار التقلبات خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وخلال الشهر الماضي، سجلت البورصة معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 125,206 عقدًا، وحققت منتجات المعادن الثمينة أفضل نشاط تداول، حيث سجّلت عقود الذهب الآجلة وعقود الفضة الآجلة نموًا سنويًا بنسبة 734% و75% على التوالي في متوسط حجم التداول اليومي.
من جهة أخرى، شهدت البورصة ارتفاعًا كبيرًا في تداولات الروبية الهندية، حيث سجّلت العقود الآجلة المصغرة للروبية الهندية وعقود خيارات الروبية الهندية والعقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية نموًا بنسبة 67% و206% و87% على التوالي. ومع استمرار التقلبات في أسواق النفط، اكتسب عقد خام غرب تكساس الوسيط الآجل زخمًا قويًا مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 136%.
وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «اتّسمت الأشهر القليلة الماضية بالتقلبات المستمرة، حيث واجه المستثمرون والمتداولون مجموعة من العوامل التي شملت التضخم وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية. وعلى خلفية ذلك، حققت منتجات المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع أفضل نشاط تداول».

دبي
بورصة دبي للذهب والسلع
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