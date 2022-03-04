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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها خلال عام
امرأة تمر أمام بورصة ميلانو
4 مارس 2022 22:28

لندن (رويترز) - هوت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لأدنى مستوياتها في نحو عام، مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك بفعل تقارير عن حريق بمحطة للطاقة النووية وسط قتال عنيف بين قوات أوكرانية وروسية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.6 بالمئة عند الإغلاق. وخسر المؤشر سبعة بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أسوأ أداء له منذ موجة خسائر بفعل الجائحة في مارس 2020.
وتراجع المؤشر أكثر من ستة بالمئة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي، إذ أن أوروبا أكثر مناطق العالم تضررا من الصراع بسبب اعتمادها على روسيا في الطاقة فضلا عن قربها الجغرافي من الصراع.
وخسرت الأسهم الآسيوية أكثر من أربعة بالمئة منذ ذلك الحين بينما عوضت وول ستريت خسائرها ليرتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 اثنين بالمئة.
وسرت مخاوف عالمية بعدما استولت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد اشتعال النار في مبنى داخل مجمع المحطة في أوكرانيا.
وهوت أسهم منطقة اليورو 7.9 بالمئة مع انخفاض عوائد السندات الحكومية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار السلع الأولية، بسبب العقوبات الغربية على روسيا وهي مصدر رئيس للسلع الأولية.
وتراجع المؤشر داكس الألماني، المثقل بأسهم السيارات، 4.4 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عام، حيث هبطت أسهم السيارات 5.6 بالمئة لتكون ضمن أسوأ القطاعات الأوروبية أداء هذا الأسبوع.
ومن بين المؤشرات الإقليمية الأخرى، خسر كاك 40 الفرنسي خمسة بالمئة، وفاينانشال تايمز (إم.آي.بي) الإيطالي 6.2 بالمئة، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 3.5 بالمئة. 

الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
روسيا وأوكرانيا
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