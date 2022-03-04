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الاقتصادي
«فاو»: زيادة قياسية لأسعار الغذاء في فبراير
«فاو»: زيادة قياسية لأسعار الغذاء في فبراير
4 مارس 2022 22:24

روما (رويترز)- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً قياسياً في فبراير، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان. بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير مقابل 135.4 في يناير.
وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقراً للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.
كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021. 

أسعار الغذاء العالمية
فاو
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