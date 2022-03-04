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الاقتصادي
السعودية تستضيف قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط
السعودية تستضيف قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط
4 مارس 2022 22:14

الرياض (الاتحاد) تستضيف العاصمة الرياض قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«في الفترة من 22-23 مارس الجاري، بدعم من الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض ومشاركة قادة قطاع التجزئة، أصحاب العلامات التجارية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناع السياسات من الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين، حيث ستعقد القمة حضوريًا لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وللمرة الثانية في العاصمة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر:«تفخر مدينة الرياض باستضافة النسخة الثامنة من قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي توفّر منصة لبحث قضايا القطاع والمتغيرات التي طرأت على مشهد التجزئة الإقليمي ودراستها. وفي حين أن تجارة التجزئة تمثّل 12% من إجمالي الناتج المحلي لمدينة الرياض؛ من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي المركب للتجارة الإلكترونية في المملكة 18.95% بحلول عام 2025. وتُعد القمة فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء قاعدة عمل مشترك للاستفادة من إمكانات هذه الصناعة، في ظلّ التحول غير المسبوق».
وتقدّم القمة التي ستعقد تحت شعار «نحو نمو مسؤول وشامل» برامج جديدة ورائدة، ومبادرات وتجارب حية تهدف إلى تسهيل عملية التعلّم، والتعاون، وعقد الشراكات على نطاق أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة قمة دائرة قادة التجزئة بانوس ليناردوس: «نعقد قمتنا في مدينة الرياض، المدينة التي تمتلك أكبر سوق في المنطقة والتي تشهد تحولًا شاملًا في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع التجزئة الذي يسرنا أن نعزز من إمكاناته بالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لاستضافة النسخة الثامنة من قمة دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مدينة الرياض، ومواصلة مهمتنا في قيادة وتعزيز منظومة تجارة التجزئة في المنطقة».

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