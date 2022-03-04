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الاقتصادي
النفط يقفز صوب 115 دولاراً بفعل صراع أوكرانيا
النفط يقفز صوب 115 دولاراً بفعل صراع أوكرانيا
4 مارس 2022 21:29

لندن (رويترز) - قفزت أسعار النفط الخام أربعة في المئة مقتربة من 115 دولارا للبرميل اليوم الجمعة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران. واستولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا فيما وصفته واشنطن بأنه هجوم «متهور» هدد بوقوع كارثة، غير أنه تم إخماد حريق في مبنى للتدريب، وقال مسؤولون إن الموقع آمن. وقفز سعر خام برنت إلى 114.98 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 4.44 دولار أو أربعة بالمئة إلى 114.90 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.06 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 111.73 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل في وقت سابق. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 21 بالمئة وخام برنت 17 بالمئة. ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل. وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط.

خام برنت
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
الخام الأميركي
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