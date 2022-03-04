7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع المنتهي اليوم أكثر من 7 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1684 مبايعة بقيمة 4.73 مليار درهم منها 229 مبايعة للأراضي بقيمة 1.44 مليار درهم و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.29 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 413 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الوصل، تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 203 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 208 ملايين درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 605 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 120 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.17 مليار درهم منها 59 رهن أراض بقيمة 1.38 مليار درهم و329 رهن فلل وشقق بقيمة 790.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 564 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 432 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 163.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 31 مليون درهم.