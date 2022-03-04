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الاقتصادي
البلاديوم صوب 3000 دولار وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية
البلاديوم صوب 3000 دولار وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية
4 مارس 2022 21:18

لندن (رويترز) - واصل سعر البلاديوم ارتفاعه اليوم الجمعة ليقترب من أعلى مستوى خلال 10 أشهر مقتربا من 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تنامي المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا، المُصدر الرئيس للمعدن، في حين دعمت الحرب في أوكرانيا الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 6.1 بالمئة إلى 2943.56 دولار للأوقية الساعة 15.27 بتوقيت جرينتش بعد بلوغه 2970.50 دولار للأوقية وهي ذروة لم يسجلها منذ مايو 2021.
وتنتج روسيا 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من المعدن المستخدم في صناعة السيارات والذي يتجه صوب تحقيق زيادة بنسبة 24 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوياته منذ نهاية مارس 2020.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1954.53 دولار للأوقية، لتبلغ مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 3.5 بالمئة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1956.70 دولار للأوقية.
وسجلت الفضة ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 25.45 دولار للأوقية وتتجه صوب خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1108.19 دولار للأوقية. 

الذهب
الفضة
البلاديوم
البلاتين
روسيا وأوكرانيا
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