الإمارات رئيساً للتجمع الخليجي للمترولوجيا لثلاثة أعوام

أبوظبي (الاتحاد) ترأس دولة الإمارات التجمع الخليجي للمترولوجيا، لمدة ثلاثة أعوام، وهو منظمة إقليمية معنية بتطوير أنشطة القياس العلمية مثل برامج الفحص والمعايرة، على مستوى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (GSO)، حيث تم تعيين المهندسة أمينة البستكي، مدير إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرئاسة التجمع للدورة المقبلة والممتدة حتى عام 2024.

جاء ذلك، على هامش استضافة العاصمة أبوظبي، مؤخرا، اجتماعات رؤساء وأمناء اللجان الفنية المترولوجية التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة التقييس الخليجية، ومعهد الإمارات للمترولوجيا.

ويعد التجمع الخليجي للمترولوجيا أحدث التجمعات الدولية الحاصلة على الاعتراف الدولي، إلى جانب التجمع الأوروبي والآسيوي الباسفيكي والإفريقي والأميركيتين، فيما تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في مجال المترولوجيا، إضافة إلى كونها عضو فاعل في المنظمات الدولية مثل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM والمنظمة الدولية للمقاييس القانونية OIML، إضافة إلى أنها من أوائل الدول في المنطقة الموقعة على «اتفاقية المتر» التاريخية واتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة CIPM-MRA.

القدرات الإماراتية

وأكدت فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، أن دولة الإمارات تمتلك مظلة تشريعية وإجرائية تعد الأكثر تنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظومة البنية التحتية للجودة، الداعمة لتعزيز القدرات الإماراتية في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة.

فرص التعاون

وأضافت أن اختيار دولة الإمارات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا سيزيد فرص التعاون بين اللجان الفنية الخليجية والمعاهد الوطنية للتقييس في دول مجلس التعاون لتطوير أنشطة التقييس العلمية وبرامج الفحص والمعايرة، وبما يساهم في الاعتراف الدولي بنتائج القياس الصادرة عن المختبرات الوطنية، داخلياً وخارجياً، ويعزز من قبول المنتجات الوطنية في التبادل التجاري.

ونوهت الزرعوني بإطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، والتي تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كذلك أطلقنا منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وكلها جهود داعمة لنمو قطاع الصناعة الإماراتي، وتعزيز تنافسيته عالمياً.