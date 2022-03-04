10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«تعاونية الاتحاد» ترصد 12 مليون درهم لتنفيذ 14 حملة ترويجية
«تعاونية الاتحاد» ترصد 12 مليون درهم لتنفيذ 14 حملة ترويجية
4 مارس 2022 12:52

دبي (الاتحاد)
أعلنت تعاونية الاتحاد، عن تخصيصها ما يقارب 12 مليون درهم لحملات شهر مارس الجاري بنسب خصم متباينة على أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية متنوعة، وذلك ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم، وتوفر لهم خيارات شرائية على المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تسعى باستمرار إلى إطلاق الحملات الترويجية بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت 12 مليون درهم لدعم 14 حملة ترويجية خلال الشهر الجاري تشمل خصومات وتخفيضات على 10 آلاف سلعة غذائية وغير غذائية استهلاكية أساسية، وذلك في إطار حرصها على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة من المنتجات للمستهلكين.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن كل حملة ترويجية خلال شهر مارس عبر الوسائل المختلفة التي تملكها التعاونية من خدمة «الوتس أب» وحسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية والتطبيق الذكي والراديو والتلفزيون والإعلانات الخارجية وغيرها من وسائل الإعلان، إذ أن جميع الحملات تشمل خصومات متفاوتة ومتنوعة على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وذلك حتى تعم الفائدة على الجميع وبما يصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن التخفيضات في هذه الحملات ستشمل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت، وغيرها من المنتجات الأخرى.

تعاونية الاتحاد
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©