10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
أسهم اليابان تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
أسهم اليابان تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
4 مارس 2022 12:24

طوكيو (رويترز) 
 تراجعت الأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في قرابة أسبوعين اليوم الجمعة، مع تصاعد القتال في أوكرانيا، لكن المؤشر نيكي تفادى أدنى إغلاق منذ 15 شهرا مع استقرار السوق في جلسة منتصف النهار.وأنهى نيكي اليوم منخفضا 2.23 بالمئة ليغلق عند 25985.47 نقطة، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة صباحا ليلامس 25774.47 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96 بالمئة إلى 1844.94 نقطة ليعوض خسائره في وقت سابق من الجلسة عندما نزل 2.42 بالمئة.
وانخفض المؤشر نيكي لثالث أسبوع على التوالي، ونزل 1.86 بالمئة، كما تراجع المؤشر توبكس 1.67 بالمئة في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي أيضا.
وتراجعت كافة المؤشرات الفرعية على المؤشر نيكي اليوم الجمعة، لكن أسهم قطاع الطاقة كانت الأقل انخفاضا، إذ تلقت دعما من زيادة أسعار النفط بفعل مخاوف مرتبطة بروسيا.
وسجل سهم هينو موتورز أكبر انخفاض على المؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية وهوى 14.76 بالمئة بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية ذكر أن الشركة المصنعة للشاحنات تخضع لتحقيق بسبب بيانات الانبعاثات. وتراجع سهم الشركة الأم تويوتا موتور 3.57 بالمئة.
كما انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 3.82 بالمئة، في حين نزل سهم أدفانتست 4.12 بالمئة.
وارتفعت أسهم قطاع الشحن، وزاد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.86 بالمئة، وصعد سهم نيبون يوسن كيه.كيه 1.45 بالمئة.

الأسهم اليابانية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©