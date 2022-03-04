10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«جوجل» و«إير بي إن بي» توقفان خدماتهما في روسيا
«جوجل» و«إير بي إن بي» توقفان خدماتهما في روسيا
4 مارس 2022 12:23

واشنطن (د ب أ)

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة (جوجل) وقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة:«في ظل الظروف الاستثنائية، قررنا وقف الإعلانات في روسيا».
وأضافت الشركة أنها ستواصل مشاركة أي تحديث للمعلومات حينما يصبح ذلك مناسبا، في ظل تطور الوضع بوتيرة متسارعة.
وكانت جوجل حظرت في وقت سابق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية شراء أو بيع الإعلانات عبر منصتها. كما أوقفت خدمة توفير معلومات بشأن حركة المرور في أوكرانيا عبر برنامج «جوجل ماب» الملاحي، حيث قالت الشركة إنها اتخذت تلك الخطوة بالتشاور مع السلطات الأوكرانية، وذلك لحماية المواطنين الأوكرانيين.
وفي سياق متصل، نشر بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إير بي إن بي» المتخصصة في تأجير المنازل لقضاء العطلات، تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء أمس الخميس، أعلن فيها أن الشركة قررت وقف أنشطتها في روسيا
وبيلاروس.
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعليق خدمات «إير بي إن بي» في روسيا يأتي بعد أيام من تصريح للرئيس التنفيذي للشركة قال فيه «إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، فيما يتعلق بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت أولى خطوات «إير بي إن بي» في إطار هذا الرد تطوعها باستضافة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني، مشيرة إلى أنها تواصلت مع 14 حكومة دولة للمساعدة.
ووفقا لبيانات شركة «إير دي إن إيه» الأميركية المتخصصة في البيانات والأبحاث الفندقية، فإن روسيا تعرض أكثر من 90 ألف منزل للإيجار لمدة قصيرة عبر مختلف المنصات، في حين أن بيلاروس تعرض فقط ما يزيد على 1800 وحدة للإيجار لمدة قصيرة.
وأوضح تشيسكي في وقت سابق أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى على روسيا صعبت من ممارسة الأعمال التجارية داخل البلاد.

جوجل
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©