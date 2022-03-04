10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
«أيميا باور» تفوز بعقد بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في تونس
«أيميا باور» تفوز بعقد بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في تونس
4 مارس 2022 11:18

تونس (الاتحاد)

منحت الحكومة التونسية تحالفاً تقوده شركة أيميا باور الإماراتية عقدا لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة القيروان وفق نظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) لإنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء، وبحجم استثمار يبلغ نحو100مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو368 مليون درهم إماراتي) كما وقعت اتفاقاً آخر لشراء إنتاج المحطة من الكهرباء خلال العشرين عاماً القادمة.وحضر مراسم التوقيع في العاصمة تونس معالي نجلاء بودن رمضان رئيسية الحكومة التونسية ومعالي نائلة نورة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين. 
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية عقب توقيع الاتفاقيتين "فخورون بأن نكون أحد المساهمين في تنفيذ ونجاح خطط الحكومة التونسية الطموحة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتها من الطلب المتزايد على الكهرباء".
وأضاف النويس أن أيميا باور لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في أكثر من 15دولة، ولدينا رغبة صادقة في نقل هذه التجربة إلى السوق التونسية. 
وتخطط تونس لرفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، عبر تطوير 3.8 ميجاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي.
وكشف النويس أن محطة القيروان ستوفر الطاقة النظيفة للكثير من الأسر التونسية، موضحا أنها ستسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، بأكثر من 100 ألف طن متري سنويا ، ما يسهم في تخفيض البصمة البيئة في تونس.
وتوقع النويس الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وبدء التشغيل التجاري للمحطة في الربع الأخير من العام الحالي 
يشار إلى أن شركة أيميا باور الإماراتية تنتج حاليا نحو2000 ميجاواط من الطاقة النظيفة من محطات شمسية ومحطات رياح في 15دولة، فيما تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5000 ميجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الطاقة الشمسية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©