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الاقتصادي
تراجع النمو في بريطانيا بواقع النصف في 2022
تراجع النمو في بريطانيا بواقع النصف في 2022
4 مارس 2022 11:17

لندن (د ب أ)

توقعت غرفة التجارة البريطانية تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد، بواقع النصف خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب وتأثير الحرب في أوكرانيا على آفاق التعافي الاقتصادي.
وخفضت غرفة التجارة البريطانية توقعاتها بشأن معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 بالمئة، مقابل 7.5 بالمئة في.2021
يذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق العام الماضي أكبر معدل نمو له منذ عام 1941، بفضل عودة الشركات إلى العمل بعد انتهاء الإغلاق الذي كان يهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.
وذكرت غرفة التجارة البريطانية أن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8 بالمئة، في أعلى معدل له منذ عام 1991، بعد زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة على المنازل في أبريل المقبل.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه القفزة في معدلات التضخم سوفتتسبب في أكبر ضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا خلال ثلاثين عاما، على الأقل.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع الشهر الماضي أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 7.25 بالمئة.
وذكرت الغرفة أن الاستثمارات البريطانية سوف تعاني في ظل استجابة الشركات «لارتفاع ضغوط التكاليف وزيادة الضرائب، وتراجع الثقة، مع تدهور الآفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني والعالمي».

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