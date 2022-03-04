«ديوا» تعرّف أصحاب الهمم على دور اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية

بي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم ورشة تفاعلية توعوية تحت عنوان «لغتي هويتي»، لتعريف طلاب المركز من أصحاب الهمم على أهمية اللغة العربية، وثراء مفرداتها وأساليبها، ومكانتها بوصفها لغة حاضنة للهوية الوطنية والثقافة والعلوم والإبداع.وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تسعى إلى دعم ارتباط الأجيال الحالية والقادمة باللغة العربية، وتشجيعهم على إتقانها، وجعل القراءة عادة يومية، لتعزيز الهوية الوطنية والجذور العربية والإسلامية وترسيخ مقوماتها، وتقوية دعائم مجتمع يسوده الشعور بالهوية المشتركة بجميع مكوناتها من دين ولغة وثقافة وتراث.