«المالية» تفوز بجائزة «الجهة الاتحادية الرائدة» في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت وزارة المالية جائزتين ضمن الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن فوز الوزارة في الجائزة يعد حافزاً للمضي قدماً ومواصلة العمل على درب التميز والريادة، وأن هذا التكريم يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الوزارة في مسيرة التميز الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص بشكل مستمر على تطوير أدائها، وترسيخ ونشر ثقافة الابتكار والإبداع ضمن مستويات العمل كافة، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي تساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.

وأضاف معاليه: «تعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أحد الدعائم الرئيسية لإرساء مفاهيم التميز في العمل الحكومي، وتعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»رعاه الله«في الارتقاء بمستويات الأداء وتبني نماذج عمل حكومية مبتكرة تساهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات لتنمية المجتمع والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من النماء والتقدم.»

وفازت الوزارة ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بجائزة «الجهة الاتحادية الرائدة – الوزارات أقل من 500 موظف»، والتي تمنح للجهة الاتحادية التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي. كما حصلت الوزارة على جائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، الجائزة المستحدثة ضمن فئات الجوائز على مستوى المعايير الفرعية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية استطاعت ترسيخ مكانتها كنموذج رائد يُحتذى به، وبيئة حاضنة للإبداع والابتكار، حيث سبق أن فازت في عام 2016 بجائزتين من جوائز محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، الأولى عن فئة «أفضل جهة في مجال الابتكار» ليتوج جهود فريق عمل الوزارة في توفير بيئة محفزة على الابتكار في مجال العمل المالي الحكومي، والثانية فوز سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالجائزة عن فئة «أفضل وكيل وزارة». كما حصدت في العام 2019 «جائزة الجهة الاتحادية الرائدة – الوزارات أقل من 500 موظف»، بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية، وجائزة أفضل خدمة مشتركة.