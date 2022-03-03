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الاقتصادي
البنك الدولي يوقف برامجه في روسيا وبيلاروسيا
البنك الدولي يوقف برامجه في روسيا وبيلاروسيا
4 مارس 2022 01:55

واشنطن (رويترز) 

أعلن البنك الدولي، أمس، وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بأثر فوري، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، و«الأعمال العدائية ضد شعب أوكرانيا». 
وقال البنك التنموي متعدد الأطراف: إنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ 2014، العام الذي ضمت فيه منطقة القرم من أوكرانيا.
وأضاف، إنه لم يوافق على أي قروض جديدة لبيلاروسيا منذ منتصف 2020، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.
وبلغ إجمالي التزامات إقراض البنك الدولي لبيلاروسيا 308 ملايين دولار في 2020، حسبما يفيد الموقع الإلكتروني للبنك.

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