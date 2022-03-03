100 مليار دولار تجارة الإمارات والهند بحلول 2030

دبي (الاتحاد)

توقع التقرير الصادر عن المجلس الهندي للأعمال والمهنيين، وشركة كي بي إم جي حول التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والهند، أن يصل التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى ما يقارب 100 مليار دولار بحلول عام 2030، محققاً نموًا كبيرًا في حجم التجارة التي سجلت 180 مليون دولار في السبعينيات و6 مليارات دولار عام 2019، وأكد على ازدهار مستقبل الأعمال التجارية بين البلدين.

وسلط التقرير الضوء على تدفق الاستثمار الأجنبي الكبير المباشر بين البلدين على مدى العقد الماضي. بينما تشير منصة fDi Markets (Financial Times) أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل التراكمي بين البلدين في الفترة من 2003 إلى 2021 يقدر بأكثر من 57 مليار دولار أميركي. ووفقًا لما أفادت به سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الهند، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي التراكمي يبلغ 67 مليار دولار أميركي.

وتشير تقديرات سفارة دولة الهند في دولة الإمارات إلى أن استثمارات دولة الإمارات في الهند تبلغ حوالى 17-18 مليار دولار أميركي، منها 11 مليار دولار أميركي كاستثمار أجنبي مباشر (2000 - يونيو 2021). وذكر التقرير أن غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند كانت في قطاعات الفحم والنفط والغاز والعقارات، في حين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات ترتبط بشكل أساسي بالعقارات والسيراميك والزجاج.

ووفقاً للتقرير، تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، في حين أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بدءاً من عام 2019. وتمثل المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمجوهرات غالبية التجارة بين الإمارات والهند (2016-2020).