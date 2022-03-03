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الاقتصادي
«صندوق خليفة»: الإمارات تمكنت من بناء اقتصاد قائم على المعرفة
علياء عبد الله المزروعي
3 مارس 2022 21:12

أبوظبي (الاتحاد) أكد صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن الاقتصاد الوطني يتجه بقوة نحو تعزيز معدلات النمو و التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19" لافتاً إلى أن الدولة عززت من توجهاتها نحو بناء اقتصاد معرفي قوي. جاء ذلك في تقرير أصدره بعنوان اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022 حول البيئة الاقتصادية، والاتجاهات الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أشار إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة كنتيجة للرقمنة. وتوقع لهذا "الاقتصاد الرقمي" أن يستحدث العديد من فرص العمل ذات الأجور المرتفعة ويحقق في الوقت نفسه زيادة أكبر في مصادر الدخل، ومع زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستظهر المزيد من فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما يعزز اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير. 

ونوه التقرير إلى أن الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله لم تخل من بعض الفرص والآثار الإيجابية فقد ساعدت في تسريع وتيرة التكيف التكنولوجي بشكل كبير ما أدى إلى تقليص زمن التطوير بنحو عقد من الزمن في بعض الحالات فيما دفعت الجائحة المستهلكين لتغيير قراراتهم الاستهلاكية لتصبح معتمدة بشكل متزايد على تحقيق الرفاهية مع ظهور اتجاهات أسلوب الحياة الصحي القائمة على التكنولوجيا. وأوضح التقرير أن المرونة وتخفيض التكاليف أصبحا المعيار الثنائي واللذين يحددان مستقبل الأعمال، إلا أنه توقع استمرار الدعم الحكومي لنشر وتطوير ريادة الأعمال في أوساط الشباب خلال السنوات المقبلة.

وقالت علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "لطالما ركز صندوق أبوظبي على مجموعة متنوعة من التكتيكات والأساليب لتوجيه رواد الأعمال ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات.. وتقرير اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022 يمثل محاولة لتحقيق ذات الهدف.. وإننا على ثقة بأنه سيساعد الشركات في جميع أنحاء البلاد في وضع أفضل الاستراتيجيات التشغيلية، والتي تفضي إلى تقديم خدمات محسنة، وتحافظ على تلبية كافة متطلبات أسواقها المستهدفة". 

وأضافت: "على الرغم من أن الصحة والسلامة ستبقيان المحركين الرئيسيين للنشاط الاقتصادي في المستقبل المنظور، إلا أنه يجدر برواد الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مواصلة دراسة أسواقهم وتوقع احتياجات ومتطلبات عملائهم المستهدفين للحفاظ على جدوى ما يقدمونه لهم.. و بالنسبة للشركات، من المهم الاستجابة على نحو استباقي لأنها ستساعدهم على المناورة في أسواق تتغير بوتيرة سريعة وتنمو بصورة مستمرة".

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
الاقتصاد الإماراتي
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