اليوم 04:17
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الاقتصادي
ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة ينمو 7% في 2023
ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة ينمو 7% في 2023
3 مارس 2022 21:10

الرياض (الاتحاد) - توقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن ينمو اقتصاد المملكة نحو 7% في عام 2023، مضيفاً أن الناتج المحلي السعودي نما 5.6% خلال عام 2021.
وقال في حوار مع مجلة أتلانتك الأميركية، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن السعودية واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم، وستُصبح قريباً جداً البلد الأسرع نمواً في العالم. 
وأضاف: لدينا اثنان من أكبر عشرة صناديق في العالم، والمملكة تمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم، والسعودية لديها القدرة على تلبية 12% من الطلب على البترول في العالم.
وعن تميز موقعها الجغرافي والتجارة قال: السعودية تقع بين ثلاثة مضائق بحرية هي مضيق السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، ويمر من خلالها 27% تقريباً من التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بعضوية السعودية في مجموعة العشرين قال ولي العهد السعودي: بإمكانك رؤية ترتيبنا قبل 5 سنوات، كنَّا قريبين من المرتبة الـ20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول المجموعة، ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة الـ15 بحلول 2030.  

مجموعة العشرين
ولي العهد السعودي
الاقتصاد السعودي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©