ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة ينمو 7% في 2023

الرياض (الاتحاد) - توقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن ينمو اقتصاد المملكة نحو 7% في عام 2023، مضيفاً أن الناتج المحلي السعودي نما 5.6% خلال عام 2021.

وقال في حوار مع مجلة أتلانتك الأميركية، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن السعودية واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم، وستُصبح قريباً جداً البلد الأسرع نمواً في العالم.

وأضاف: لدينا اثنان من أكبر عشرة صناديق في العالم، والمملكة تمتلك واحداً من أكبر الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم، والسعودية لديها القدرة على تلبية 12% من الطلب على البترول في العالم.

وعن تميز موقعها الجغرافي والتجارة قال: السعودية تقع بين ثلاثة مضائق بحرية هي مضيق السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، ويمر من خلالها 27% تقريباً من التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بعضوية السعودية في مجموعة العشرين قال ولي العهد السعودي: بإمكانك رؤية ترتيبنا قبل 5 سنوات، كنَّا قريبين من المرتبة الـ20، أما اليوم فنحن على وشك الوصول إلى المرتبة 17 بين دول المجموعة، ونطمح للوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة الـ15 بحلول 2030.