النفط يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

لندن (رويترز) - صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مقتربة من 120 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد، إذ عرقلت العقوبات مبيعات النفط الروسي لكن موجة الصعود فقدت قدراً من قوتها الدافعة مع تزايد احتمالات التوصل لاتفاق في الملف النووي الإيراني بما قد يضيف إمدادات للسوق.

وارتفعت أسعار خام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 2012 وتلقت أسعاره دعماً من بيانات أظهرت أن مخزنات الخام الأميركية وصلت لأدنى مستوى في سنوات. لكن بحلول الساعة 14.16 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت إلى 112.75 دولار للبرميل. وقفز برنت بأكثر من الثلث خلال الشهر المنصرم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 2008 قبل أن يتراجع إلى 109.66 دولار للبرميل.

وحولت الأسعار مسارها عن الارتفاع في المعاملات الأميركية المبكرة بعد أن ذكر مراسل إيراني عبر تويتر أن انفراجة تحققت في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مما قد يعني أن نفط الجمهورية الإسلامية قد يعود للسوق.

ومن المقرر أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، وهو ما يزيد احتمالات التوصل لاتفاق.

وجاءت مكاسب النفط في وقت سابق اليوم الخميس بعد أحدث جولة من العقوبات الأميركية على قطاع التكرير في روسيا، مما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.

وقرر تكتل أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج على المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج والبالغ 400 ألف برميل يومياً في مارس على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.