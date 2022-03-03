13.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

للجلسة الرابعة على التوالي، واصلت أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل مستويات قياسية، وسط ازدياد زخم السيولة المتدفقة للتداولات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية خلال جلسة اليوم 2.82 مليار درهم في سوقي المال بالدولة.

وتدفقت استثمارات أجنبية لأسواق الأسهم الإماراتية بلغت قيمتها الإجمالية 580 مليون درهم محصلة شراء، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين بقيمة 13.5 مليار درهم.

وفي سوق العاصمة أبوظبي ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.674% ليغلق على مستوى قياسي جديد هو الأعلى في تاريخه، يسجله لليوم الرابع على التوالي عند 9745.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في السوق 2.125 مليار درهم لتداول 392.4 مليون سهم، من خلال 13835 صفقة نفذت خلال الجلسة وكانت محصلتها ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 12 مليار درهم مكاسب جديدة، اتصل إلى 1.818 تريليون درهم.

كما استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي بلغ حجمها اليوم 478 مليون درهم محصلة شراء.

وشهدت الجلسة ارتفاع عدد كبير من الأسهم الثقيلة في مقدمتها سهما «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، حيث سجل سهم البنك ارتفاعا بنسبة 0.8% ليغلق على سعر 22.78 درهم، فيما ارتفع سهم مجموعة اتصالات 0.84% إلى مستوى 36.100 درهم.

وارتفع أيضاً سهم العالمية القابضة بنسبة 0.16%، ليغلق على سعر 187 درهماً، كما ارتفع سهم شركة الدار العقارية، بنسبة 2.34% إلى سعر 4.37 درهم.

وارتفع سعر السوق لأسهم شركة أدنوك للحفر بنسبة 5.46%، ليغلق على مستوى 3.67 درهم للسهم.

وسجل سهم فيرتيغلوب ارتفاعاً بنسبة 4.94%، ليغلق على سعر 4.25 درهم.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 0.41% عند مستوى 3482.03 نقطة، بعد أن كان تجاوز مستوى 3508 نقطة خلال نصف الساعة الأولى من افتتاح الجلسة اليوم.

وتدفقت سيولة مرتفعة على التداولات في سوق دبي خلال جلسة اليوم بلغت قيمتها 704 ملايين درهم، حيث تم تداول 251.5 مليون سهم من خلال 6521 صفقة أبرمت خلال الجلسة، وكسبت القيمة السوقية نحو 1.5 مليار درهم لتبلغ 434.8 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 102 مليون درهم محصلة شراء.

واستمر سهم إعمار العقارية بالارتفاع إلى 5.18 درهم بنسبة 0.38%، كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.31% ليبلغ 15.50 درهم للسم، واستقر سهم دبي الإسلامي دون تغيير عند 6.44 درهم للسهم، فيما انخفض سهم سوق دبي المالي بشكل طفيف إلى 2.40 درهم للسهم بنسبة 0.41%.