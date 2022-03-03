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الاقتصادي
احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ترتفع إلى 8 مليارات دولار
احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ترتفع إلى 8 مليارات دولار
3 مارس 2022 15:48

تونس (رويترز) - قال البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 23.5 مليار دينار (8.05 مليار دولار) في يناير وفبراير، بالمقارنة مع 21.9 مليار دينار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وعوائد السياحة.وزادت تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 27 بالمئة في أول شهرين من العام إلى 1.175 مليار دينار، بعدما سجلت في عام 2021 مستوى قياسيا عند 7.254 مليار دينار. وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن عوائد قطاع السياحة المهم قفزت 40 بالمئة إلى 327 مليون دينار. وتضرر اقتصاد تونس كثيرا بجائحة كوفيد-19 بعد سنوات عانى خلالها من كساد فاقمته الاضطرابات السياسية. وتسعى تونس، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة. (الدولار = 2.9183 دينار تونسي)

البنك المركزي التونسي
الاقتصاد التونسي
الدولار الأميركي
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