اليورو في أدنى مستوياته مقابل الإسترليني منذ «بريكست»

لندن (أ ف ب) -بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاستراليني الخميس أدنى مستوياته منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يونيو 2016، فيما تعاني العملة الأوروبية الموحدة من الحرب في أوكرانيا. وهبطت اليورو التي تأثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع، واعتمادها على الطاقة الروسية، 0,13 بالمئة ليبلغ سعرها 82.83 بنس مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10 بتوقيت جرينتش. وكانت قد بلغت 82.76 بنس في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف السنة. من جهة أخرى سجلت البطالة مستوى قياسيا جديدا منخفضا بلغ 6.8% في يناير.