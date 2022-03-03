الأسهم اليابانية تصعد بعد تطمينات «المركزي الأميركي»

طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس سائرة على درب مكاسب في بورصة وول ستريت مساء بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل شدة عما يخشى المستثمرون. وصعد المؤشر نيكي 0.70 بالمئة ليغلق عند 26577.27 نقطة بعد ارتفاعه 1.18 بالمئة في الجلسة الصباحية. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 بالمئة ليغلق عند 1881.80 نقطة بعد زيادته 1.47 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية على المؤشر نيكي وصعد 3.20 بالمئة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع القطاع المالي 3.17 بالمئة مع زيادة العائد على السندات طويلة الأمد بعد تراجع كبير أمس الأربعاء مما يحسن توقعات الأرباح.

كما حقق قطاع السيارات أداء قويا بعد زيادة المبيعات في الخارج مدعومة بانخفاض الين.

وارتفع سهم مازدا 4.44 بالمئة في حين زاد سهم ميتسوبيشي موتورز 3.90 بالمئة وصعد سهم تويوتا 0.42 بالمئة.

وزاد سهم نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 1.80 بالمئة وارتفع سهم سوني 1.42 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات الشحن وزاد سهم نيبون يوسن 5.68 بالمئة.

وخالف سهم دنتسو الاتجاه العام وكان الأكثر تراجعا وانخفض بنسبة 4.03 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.03 بالمئة.