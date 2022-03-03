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الاقتصادي
الذهب يتماسك والبلاديوم عند أعلى مستوى خلال 7 أشهر
الذهب يتماسك والبلاديوم عند أعلى مستوى خلال 7 أشهر
3 مارس 2022 14:27

لندن (رويترز) - تماسكت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز أيضا الطلب على المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة شهور.
وبحلول الساعة 07.26 بتوقيت جرينتش تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1930.50 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفَازة للحد من الانبعاثات اثنين بالمئة إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو عند 2735.18 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1085.35 دولار للأوقية. 

البلاديوم
أسعار الذهب
روسيا وأوكرانيا
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