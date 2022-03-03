النفط عند أعلى مستوى في أعوام ويتجه صوب 120 دولاراً للبرميل

سنغافورة (رويترز) - واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أميركية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى في أعوام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012. وبحلول الساعة 07.52 بتوقيت جرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1 بالمئة إلى 119.78 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميل بزيادة 5.81 دولار أو 5.3 بالمئة للبرميل.

جاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأميركية على قطاع التكرير في روسيا، مما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.

وقرر تكتل أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.