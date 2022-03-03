«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم عروض «الشويهات S4»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات تقديم العروض للشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع تطوير محطة الشويهات S4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

وسيعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 318,225 متراً مكعباً من مياه الشرب يوميا/70 مليون جالون/، مما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، كما ستلعب المحطة دوراً رئيسياً في مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع باستخدام تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي التنافسية والفعالة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية في أبوظبي.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعمل الشركة على توسيع نطاق تطوير مشاريع لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون. إننا ملتزمون بأداء دورنا الرئيسي في خفض التكلفة والحد من البصمة الكربونية لتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع أهداف الشركة لفصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، في أبوظبي.

سيكون مشروع الشويهات S4 دليلاً جديداً على إجراءات مواجهة التغير المناخي في الدولة، حيث يدعم أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لقد أبدت العديد من الشركات والائتلافات اهتمامها لتنفيذ المشروع، ونتطلع إلى الحصول على عروض هذه الشركات لبدء المرحلة التالية من مشروع تطوير المحطة». يتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد الانتهاء من مرحلة إبداء الاهتمام/EOI/ التي تمت في أكتوبر 2021.

وقد أبدت 35 شركة وائتلافاً اهتمامها بالتقدم لتنفيذ هذا المشروع، بينما تأهلت 18 منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل.

ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.

وسيتم إنشاء مشروع محطة الشويهات S4 بجانب محطة الشويهات S3 الحالية داخل مجمع الشويهات للماء والكهرباء، على بعد حوالي 250 كم غرب مدينة أبوظبي. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة تحلية مياه البحر بسعة إنتاج 318,225 متراً مكعباً من المياه يومياً/70 مليون جالون/، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة. تهدف شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تحقيق الإغلاق المالي للمشروع بنهاية العام 2022، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2025.

وسيمتلك المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم نسبة 40% كحد أقصى من أسهم الشركة، في حين ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

ومن المتوقع الرد على طلب تقديم العروض بحلول شهر يوليو 2022، وبعد ذلك ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها ضمن فعالية خاصة بهذا الأمر.