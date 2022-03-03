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الاقتصادي
ميرسك توقف نقل الحاويات المبردة إلى بعض الموانئ الروسية
ميرسك توقف نقل الحاويات المبردة إلى بعض الموانئ الروسية
3 مارس 2022 13:40

كوبنهاجن (د ب أ)
أعلنت شركة النقل البحري الدنماركية العملاقة ميرسك اعتزامها توسيع نطاق قرار تعليق حجز خدماتها في الموانئ الروسية ليشمل الحاويات التي تنقل السلع المبردة والمجمدة إلى ميناءي سان بطرسبورج وكالينجراد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميرسك قولها في بيان إن الإجراءات الجديدة تم إعدادها «لتقليل اضطراب سلاسل الإمداد إلى أدنى درجة» وتجنب إضافة المزيد من التكدس في الموانئ بسبب «التأخيرات الكبيرة في الموانئ الأوروبية للشحنات المتجهة إلى روسيا». في الوقت نفسه، ستواصل شركة ميرسك نقل الحاويات المبردة إلى ميناءي نوفورسيسك وأقصى شرق روسيا.
وكانت «ميرسك» قد أعلنت في بداية الشهر الحالي وقف معظم عملياتها من وإلى روسيا، حيث قالت يوم الثلاثاء الماضي:«نظراً لتأثر استقرار عملياتنا وأمنها بشكل مباشر وغير مباشر بالعقوبات، فقد تم تعليق حجوزات ميرسك البحرية والبرية الجديدة من وإلى روسيا مؤقتاً».، في حين تم استبعاد المواد الغذائية والطبية والإنسانية في ذلك الوقت.

نقل الحاويات
ميرسك
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