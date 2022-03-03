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الاقتصادي
سهم «أرامكو» يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
سهم «أرامكو» يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
3 مارس 2022 13:37

الرياض (د ب أ) 
 سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي اليوم الخميس، أعلى سعر منذ الإدراج.
ويتداول سهم الشركة عند 45 ريالاً على ارتفاع بنسبة 4%، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم، حتى الآن.
وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لشركة «أرامكو» إلى نحو 9 تريليونات ريال، بما يعادل 2.4 تريليون دولار.
وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 119 دولارا للبرميل، إذ يواصل المشترون تجنب النفط الروسي بعد غزوها لأوكرانيا، كما أن «أوبك+» تواصل العمل بنفس سياستها المتعلقة بالإنتاج رغم الزيادة الحادة للأسعار.

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