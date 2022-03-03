مركز بحوث «ديوا» يستقطب 5 من الخريجين الإماراتيين

دبي (الاتحاد)

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، برامج تدريبية لإجمالي 40 متدرب من 13 جنسية مختلفة من 19 جامعة محلية وعالمية، خلال العام 2021 من خلال برنامج "الباحث"، واستقطب المركز 6 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.وتحت مظلة برنامج "الباحث"، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء العالميين وخبراء المركز، أقام المركز خلال العام الماضي 30 جلسة تقنية تناولت مواضيع عديدة، من أبرزها، الخلايا الشمسية وتعلم الآلة وخوارزميات التعلم العميق والروبوتات والتصنيع الرقمي والتصنيع بالإضافة والبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما نظم 5 ندوات افتراضية حول الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة، ودورة حياة الأقمار الاصطناعية، والتحليلات المعقدة لسلسلة البيانات الكبرى، ومصادر معلومات الطاقة الشمسية.

إلى جانب ذلك، نظم المركز "ندوة برنامج الباحث السنوية" بالتعاون مع جامعة الشارقة، وتضمنت الندوة الدورة الثانية من ملتقى تمكين المرأة في البحوث والابتكار. وقام المركز بتمويل 10 مشاريع بحثية قدمها طلبة عدد من الجامعات والمعاهد المرموقة ومنها معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا دبي. كذلك أقام المركز فعالية "يوم الباحث" للاحتفاء بباحثي المستقبل الشباب الذين شاركوا في مشاريع البحث والتدريب ضمن برنامج "الباحث". واشتملت فعالية "يوم الباحث" على مجموعة من الجلسات النقاشية بمشاركة باقة من باحثي المستقبل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا، حيث قدموا شرحاً وافياً حول أهمية البرنامج في تطوير مشاريعهم وخبراتهم ومهاراتهم وتعزيز مساهمتهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ينسجم مركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ومنها مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات. ويعتبر المركز نموذجاً مثالياً عن المشاريع التي توفر بيئة مثالية للتعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث يتعاون المركز مع العديد من الجهات الأكاديمية في مجال البحوث والدراسات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة. ويضم المركز 43 باحثاً وباحثة من بينهم 29 من حملة الدكتوراه والماجستير. ويعمل المركز على إثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم. ووصل عدد الأوراق البحثية التي نشرها المركز في دورات ومؤتمرات علمية عالمية إلى 84 ورقة بحثية."

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "يعمل برنامج "الباحث" على تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في مركز البحوث والتطوير، وذلك لتغطية الأنشطة التي يقوم بها المركز بما في ذلك تنظيم الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية والمسابقات، وزيارة المواقع والمدارس والجامعات. ويتيح البرنامج أمام الكفاءات الوطنية الفرصة للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة، وزيارة المدارس والجامعات. ويشتمل البرنامج على أربع فئات وهي: التدريب، تمويل مشاريع التخرج، الباحثون الزائرون، والحلقات الدراسية وورش العمل."

بدوره، لفت الدكتور علي راشد العليلي، نائب رئيس البحوث والتطوير، قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن البرنامج يرمي إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات بحثية مختلفة. ويهدف برنامج "الباحث" إلى تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية من خلال تشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتحدثين العالميين.