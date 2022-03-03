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الاقتصادي
«الإمارات للتنمية» يبحث التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي
«الإمارات للتنمية» يبحث التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي
3 مارس 2022 11:29

أبوظبي (الاتحاد)
استقبل مصرف الإمارات للتنمية، وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن مبادرة لتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وناقش مصرف الإمارات للتنمية، وبنك التنمية الاجتماعية السعودي سبل التعاون والفرص المتاحة- لا سيما في مجال الابتكار- لدعم الشركات ورواد الأعمال في البلدين. كما قدم فريق مصرف الامارات للتنمية للوفد الزائر لمحة عامة عن استراتيجيته لدعم أجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وتعليقاً على الزيارة، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الامارات للتنمية، عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال النقبي: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث تمتلكان مجتمعتين أكثر من نصف واردات وصادرات المنطقة. ولدينا كمصارفٍ دور مسؤول نمارسه في عملية التنمية هذه من خلال خلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين».
وأضاف قائلاً: «تندرج زيارة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ضمن جهودنا الساعية إلى تبادل المعارف والخبرات مع شركائنا في سائر الدول. ولقد عرضنا أمام فريق بنك التنمية الاجتماعية خريطة الطريق الاستراتيجية لعملنا وأهدافنا المتصورة، واستكشفنا فرص التعاون في مشاريع مشتركة، بما في ذلك الابتكار، لتعزيز الازدهار الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على حد سواء».
وخلال الزيارة، عرض فريق مصرف الإمارات للتنمية أيضًا استراتيجيته ونهجه بصفته الممكّن المالي لبرنامج «مشروع 300 مليار» لحكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى دعم النمو الصناعي وخطط التنويع الاقتصادي في الدولة. كما سلّط الضوء على تخصيصه 30 مليار درهم إماراتي لتمويل أكثر من 13500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة وكبرى في القطاعات ذات الأولوية خلال العقد المقبل.

 

مصرف الإمارات للتنمية
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