مصرفيون: مبادرة المركزي تدعم توطين الوظائف

يوسف البستنجي (أبوظبي)



أكد مسؤولون في قطاع المصارف والتأمين بالإمارات، أنه يمكن تنفيذ مبادرة المصرف المركزي الخاصة بالتوطين خلال فترة قياسية، إذا تضافرت جهود الجهات المسؤولة والمعنية بهذا القطاع، في مجال التعليم والتدريب والتحفيز للكوادر المواطنة.

وقال مسؤولون في قطاع التأمين لـ«الاتحاد» إنه يمكن توظيف ما يصل إلى 3000 مواطن في قطاع التأمين لوحده 2022، وأنه لا يوجد صعوبات أو تحديات حقيقية تمنع من توطين آلاف الوظائف في القطاع.

وقال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: إن ما تحتاجه المؤسسات والشركات هو التركيز بشكل أكبر على تأثيرها المجتمعي وبشكل خاص على تزويد القوى العاملة الإماراتية بالمهارات المستقبلية التي يحتاجون لها من أجل إعداد قادة أعمال المستقبل.

وأضاف: ينصب تركيزنا في المصرف على تعزيز فرص النمو المستدام، بما في ذلك التركيز على المشاريع التي تدعم وتمكن الكوادر الإماراتية والقدرات الوطنية من خلال العمل على إمداد القوى العاملة الإماراتية بالمهارات المستقبلية التي يحتاجونها ليكونوا قادة أعمال الغد.

فمن خلال المساهمة بإعداد جيل من الشباب يمكن أن نسهم بفاعلية في تحويل المجتمع وإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق على الأداء المؤسسي وفي نهاية المطاف مجتمعنا بشكل عام.

وأكد أن المصرف حقق نجاحاً كبيراً في استراتيجيته الخاصة بالتوطين، مبيناً أن نسبة التوطين في المصرف تتجاوز 40% وهي من أعلى نسب التوطين في القطاع.

إلى ذلك، قال عبداللطيف أبوقورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين إن تجربة شركة دبي للتأمين في هذا المجال تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يوجد تحد أو صعوبات كبيرة في موضوع التوطين، إذ نجحت الشركة برفع نسبة التوطين للعاملين فيها من 12% إلى 34% خلال عام 2021 فقط، من خلال تعيين 57 موظفاً من المواطنين ليرتفع عدد المواطنين بالشركة إلى 82 موظفاً.

وبين أن الشركة نجحت في تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على برامج التدريب والتعليم والتحفيز والدورات التي مكنت من تأهيل الموظفين المواطنين الراغبين بالعمل من الحصول على المعرفة اللازمة لشغل المناصب والوظائف المتوفرة في الشركة.

وأكد أبوقورة أنه يمكن لقطاع التأمين أن يستوعب توظيف ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 موظف مواطن خلال عام 2026 إذا تم اتباع منهجية تركز على الجوانب الضرورية لإعداد الموظفين وتأهيليهم وتحفيزهم للعمل في القطاع، وذلك استناداً إلى تجربة شركة دبي للتأمين العام الماضي.