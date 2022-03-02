25% زيادة في الطلب على عقارات جزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على شراء العقارات بجزيرة ياس، مع توالي شركات التطوير العقاري لطرح مشاريع جديدة بالجزيرة، توفر وحدات متنوعة من الشقق والفلل والأراضي، بأسعار تنافسية وعروض جاذبة.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات في أبوظبي خلال العام الماضي، بقيمة 4.1 مليار درهم، بنمو %25 مقارنة بالعام 2020، والذي حلت فيه «ياس» في المرتبة الثانية فيما يتعلق بأكثر المناطق مبيعاً للعقارات بالإمارات، مع تسجيلها تداولات بقيمة 3.3 مليار درهم.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون ل «الاتحاد» أن جزيرة ياس تشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة بيع وشراء العقارات، لاسيما على الفلل، وهو ما أسهم في تسجيل زيادة ملحوظة في الأسعار سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار.

وبحسب تقرير سوق عقارات أبوظبي لعام 2021 الصادر عن البوابتين العقاريتين بيوت ودوبيزل مؤخراً، واصلت جزيرة ياس تقديم أفضل عائد على الاستثمار للشقق الفاخرة بمتوسط 7.02%، وكان مشروع ديفا في جزيرة ياس هو الخيار الأكثر جذباً لمشتري الشقق ذات الأسعار المعقولة ضمن فئة العقارات قيد الإنشاء، فيما كان مشروع وترز إج في جزيرة ياس هو الأكثر طلباً من قبل الراغبين بشراء الشقق الفاخرة، وفضل المستثمرون الذين يتطلعون إلى شراء الفلل قيد الإنشاء ذات الأسعار المتوسطة مشروع نويا في جزيرة ياس، في حين بقي مشروع ياس ايكرز هو المفضل لدى الباحثين عن الفلل الفخمة.

مشاريع جديدة

وكشفت شركة الدار العقارية خلال الفترة الأخيرة، عن طرح 5 مشاريع جديدة في جزيرة ياس، توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية، حيث تم بيع الوحدات التي تم طرحها بهذه المشاريع بالكامل، رغم إطلاقها بعد جائحة «كورونا»، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن تطوير مشروع ياس بيتش ريزيدنس الذي سيضم 370 وحدة سكنية.

وأطلقت «الدار العقارية» خلال شهر نوفمبر 2020، مشروع «نويا» بجزيرة ياس، ويتألف من 510 منازل وتاون هاوس، فيما أطلقت خلال أبريل 2021، مشروع «نويا فيفا»، ليوفر 480 فيلا، ثم «نويا لوما» ويضم 189 فيلا مستقلة.

وفي أغسطس الماضي، أطلقت «الدار» مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، بجزيرة ياس، ويوفر 312 فيلا، كما كشفت خلال نوفمبر الماضي عن مشروع «دالياز»، ضمن «ياس إيكرز»، ويضم 120 فيلا.

وبلغت مبيعات «الدار» 7.2 مليار درهم خلال عام 2021، مقابل 3.63 مليار درهم خلال عام 2020، بنمو يصل لنحو 100%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مبيعات المشاريع الكبرى، بما في ذلك مراحل متعددة من مشاريع «نويا» و«ياس ايكرز» و«القرم» والمرحلة الثالثة من «السعديات ريزيرف».

وأكدت «الدار» أن جزيرة ياس لا تزال تشكل أولوية رئيسية للشركة، حيث تمثل مشاريع هذه الجزيرة 62% من إجمالي قيمة المبيعات لعام 2021.

يفغيني راتسكيفيتش

وقال يفغيني راتسكيفيتش الرئيس التنفيذي في متروبوليتان كابيتال العقارية إن السياسات والخطوات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تبعات الجائحة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما على الفلل، حيث تشهد مناطق حِد السعديات وشاطئ السعديات ووست ياس أعلى مستويات الطلب. وأضاف: دفعت الجائحة العملاء إلى البحث عن فيلات بمساحات أكبر، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار بمشروع «وست ياس» بأكثر من 30% بعد الجائحة.

الطلب على الفلل

وكشف تقرير صادر مؤخراً عن شركة استيكو لإدارة العقارات، عن تسجل سوق بيع العقارات بأبوظبي أداء قوياً خلال عام 2021، خاصّة فيما يتعلق بأسعار مبيعات الفلل، مدفوعاً بالنقص الملحوظ في أعداد الفلل المكتملة عالية الجودة والمتاحة للبيع في السوق، وسجلت مبيعات الفلل نمواً سنوياً بواقع 14% في المتوسط، وكان هذا النمو مدفوعاً في المقام الأول بمشاريع الفلل القائمة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس.

نيفين علي

وقالت نيفين علي، المدير التنفيذي لشركة بي إس آي أسيتس، التابعة لبروبرتي شوب للاستثمار إن جزيرة ياس من أكثر المناطق طلبا لشراء العقارات في أبوظبي، حيث تعد الجزيرة مقصدا للترفيه، في ظل ما تضمه من مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، ما يجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات شركة الدار العقارية بكافة مشاريعها التي تم طرحها مؤخراً.

وأضافت أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد حالة من الانتعاش، في ظل جاذبية الأسعار وجودة المشاريع، وهناك طلبات متزايدة على الفلل لاسيما ذات المساحات الخارجية والشُرفات الكبيرة، فضلاً عن تزايد الطلب على الاستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة للموظفين الوافدين من دون عائلاتهم، بجانب الطلب على الشقق المفروشة، موضحة أن جزيرة الريم، ومنطقة شاطئ الراحة وجزيرة ياس أكثر الأماكن طلبا وجذباً للاستثمار العقاري، مع وجود توجه للخروج من منتصف المدينة لضواحي العاصمة، خاصة مع توفر وحدات بأسعار تنافسية بهذه المناطق.

تسليم المشاريع

باشرت شركة الدار العقارية خلال الأعوام الماضية تسليم عدة مشاريع بجزيرة ياس، منها «أنسام» والذي يوفر 547 وحدة سكنية، و«وست ياس» ويضم 1017 فيلا سكنية، و«ياس إيكرز» ويضم نحو 652 فيلا وتاون هاوس.

ومؤخرا كشفت «الدار» عن بدء تسليم الوحدات بمشاريع «وترز أج» والذي يتألف من 13 مبنىً سكنياً تضم نحو 2255 وحدة سكنية، ومشروع «مايان» ويضم 512 وحدة.

كما تضم قائمة مشاريع الدار في جزيرة ياس كذلك مشروع «ليا»، والذي تم طرحه عام 2019، ويضم 238 قطعة أرض.

71.5 مليار درهم إجمالي التداولات

بلغت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي العام الماضي 71.5 مليار درهم للصفقات العقارية، تم تحقيقها من خلال 14958 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل مؤخراً، تصدر جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.1 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بقيمة تداولات 3.2 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات ب 2.5 مليار درهم، فمشروع الجرف - حزام الغابات بقيمة 1.1 مليار درهم، فيما جاءت مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بقيمة 915 مليون درهم.

وكانت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي قد بلغت خلال العام 2020، نحو 74 مليار درهم، مع تصدر مدينة خليفة قائمة المبيعات بحوالي 3.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس ب 3.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم ب 3 مليارات درهم، وجزيرة السعديات ب 2.5 مليار درهم، ومن ثم شاطئ الراحة في المرتبة الخامسة ب 1.4 مليار درهم.