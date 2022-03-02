التخفيضات ترفع مبيعات الملابس الجاهزة بأبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة في أبوظبي منذ بداية العام الحالي، مع زيادة عروض التخفيضات من قبل متاجر الألبسة والتي تراوحت بين 25 و90%، بحسب مسؤولين وباعة في تلك المحال.

وأشاروا إلى أن طرح موديلات جديدة وعودة النشاط للسياحة الخارجية ساهم في تنشيط المبيعات.

وقال أيمن البوعزيزي مسؤول مبيعات في محل زارا العالمي بالمارينا مول: إن الشهرين الماضيين شهدا زيادة في بيع الملابس الجاهزة بمختلف الأقسام.

وأضاف أن التخفيضات الموسمية بداية من شهر يناير وفبراير تساهم في زيادة المبيعات

وقال: تقسم التخفيضات على أسابيع، حيث تبلغ التخفيضات في الأسبوع الأول من 20-30% وفي الأسبوع الثاني من 40-50% والأسبوع الثالث تصل التخفيضات إلى 60-70%، وبالأسبوع الأخير تصل إلى 85%، مؤكداً على أن سياسة العروض تلك تقتصر على مواسم منها موسم معينة فقط، حيث إن الأسعار بالأساس تعتبر الأفضل مقارنة بجودة المنتج وسعره الذي يعتبر في متناول وقدرة الجميع.

بدورها، أشارت مريم عبدالرحمن مسؤولة مبيعات في محل أيوب إلى أن الإقبال الأكبر حالياً يتركز على الملابس النسائية، والولادية أكثر من الرجالية.

وأشارت مريم إلى أن الزيادة جاءت بفضل العروض التي تم الإعلان عنها بالمحل، وهذه الإعلانات ساهمت في جذب مستهلكين جدد، إضافة إلى العملاء الدائمين.

وبينت مريم أن العميل يحرص قبل السعر على جودة الملابس وصناعتها، حيث يملك المستهلك عيناً تفرق بين المنتجات ذات النوعية العالية والأخرى التي تباع للاستهلاك المؤقت.

بدوره، أفاد خالد عبدالله (متسوق) أن أسرته تفضل شراء الملابس الجاهزة في أوقات التخفيضات والعروض، وذلك لتوفير في ميزانية الصرف على الملابس، مشيراً أن زوجته تتولى هذه المسؤولية من خلال متابعة مواقع الإلكترونية والإعلانات، وكذلك من خلال زياراتها للمراكز التجارية.