رئيس الأعمال الدولية بـ «ريلمي» لـ «الاتحاد»: الإمارات بيئة عالمية حاضنة لريادة الأعمال

رامي الطراونة (برشلونة)

تمتلك الإمارات بيئة عالمية حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال، حيث تشهد قيام الكثير من الشباب بتأسيس أعمالهم التجارية خلال دراستهم في المراحل الجامعية، ما يدعم تنافسية الدولة، ويعزز جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، بحسب مادهاف شيث، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الأعمال الدولية بشركة «ريلمي»، «Realme» الصينية المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية.

وقال شيث، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في المعرض والمؤتمر الدولي العالمي للهواتف المتحركة «MWC» الذي يعقد في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس، إن الإمارات تشهد زيادة مطردة في رقعة انتشار شبكة الجيل الخامس.

ولفت شيث إلى أن التوسع في هذه الشبكة يوفر فرصاً لعلامات تجارية جديدة مثل «ريلمي»، حيث تركز الشركة في الوقت الراهن على إطلاق المزيد من أجهزة الهواتف المتحركة التي تدعم شبكة الـ «5G»، بحيث تناسب هذه الأجهزة مختلف شرائح المستهلكين بما في ذلك الشريحة الراقية، والمتوسطة، وحتى الشريحة المبتدئة، ما يجعل هذه الأجهزة في متناول الجميع.

ونوه شيث، بأن أكثر من 70% من طرازات الهواتف المتحركة من «ريلمي» خلال العام 2022 ستكون من الأجهزة الداعمة لشبكات الجيل الخامس، مقارنة بنحو 50% خلال العام الماضي، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة إلى 90% خلال العام 2023.

نمو سريع

وحول العوامل التي ساهمت في النمو السريع بعمليات «ريلمي» وتمكنها من تجاوز أكثر من 41 علامة تجارية للهواتف المحمولة في غضون الثلاث سنوات الماضية، لفت شيث، إلى أن إطلاق سلسلة الهواتف «Realme GT» لعب دوراً مهماً في النمو العالمي السريع للعلامة التجارية، حيث جاءت هذه الفئة بالعديد من المزايا الجديدة على مستوى شاشة العرض والكاميرا فائقة الاتساع.

وقال: إن خط إنتاج آخر عزز هذا النمو وهو «Realme Number Series» والتي أصبحت واحدة من أنجح السلاسل على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تشير بيانات «SA» للأبحاث إلى بيع 40 مليون وحدة لتنضم إلى أفضل عشر سلاسل هواتف ذكية مبيعاً في العالم خلال عام 2021.

وأضاف، أنه يمكن تلخيص أسباب النمو السريع في أربعة عناصر رئيسة، أولها استثمار 70% من مخصصات البحث والتطوير «R&D» في استكشاف التقنيات المتقدمة على صعيد الأداء، والعرض، والشحن، بينما يتمثل العامل الثاني في السعي الدائم إلى وضع الفن والتكنولوجيا تحت سقف واحد من خلال توسيع التعاون مع المصممين الرئيسيين، كما تساعد الشركة 100 من المصممين الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حقيقة واقعية، بالتعاون مع الجامعات في جميع أنحاء العالم.

ونوه بأن العامل الثالث للنمو يستند إلى تحسين إمكانية وصول العملاء، وتجربة الشراء مع شركاء من الدرجة الأولى مثل «فودافون»، و«دوتشية تيليكوم» و«أورنج»، فيما يتمثل العامل الأخير في تركيز الشركة على الجيل «Z» من مواليد منتصف عقد التسعينيات إلى نهاية عقد الألفين.

توسعات عالمية

وقال شيث، إنه مع دخول «ريلمي» قائمة الخمسة الأوائل في سوق الهواتف الذكية في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2021 وتحقيقها نسبة نمو بلغت 858% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2020، وفق تقرير «Canalys»، تخطط الشركة للحفاظ على هذا الاتجاه التصاعدي في السوق المحلية، وصولاً إلى المركز الثالث بحلول عام 2023، بدعم من سلسلة «GT 2» و«Realme 9 Pro».

وأكد شيث، التزام الشركة بالتوسع والاستثمار في الإمارات على المدى الطويل لتصبح «ريلمي» علامة تجارية مستدامة في الإمارات العربية المتحدة، من خلال توسيع أعمال الشركة وزيادة معدل الانتشار من خلال طرح مزيج متوازن من المنتجات.

وقال شيث، إن لدى شركة «ريلمي» منتجات رئيسية سيتم توفيرها في السوق المحلية بدولة الإمارات قريباً مثل «GT 2 Pro» الذي تم إطلاقه في معرض «MWC»، حيث سيكون الهاتف متاحاً في السوق المحلية في الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى «9 Pro» الذي تم طرحه لأول مرة في 16 فبراير، والذي سيكون متاحاً في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية أبريل المقبل.

وعالمياً نوه شيث، بأنه خلال العام الماضي تجاوزت شركة «ريلمي» حاجز بيع 100 مليون وحدة، وتتواجد الشركة حالياً في 60 سوقاً حول العالم، منها 30 سوقاً تأتي فيها «ريلمي» ضمن أكبر 5 علامات للهواتف المتحركة.

وأكد أنه يتوجب على الشركة باعتبارها علامة تجارية شابة عمرها 3 سنوات، السير بثبات لترسيخ مكانتها وزيادة حصتها في كل سوق.

الجائحة ضاعفت الاعتماد على الهواتف المتحركة

أكد مادهاف شيث، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الأعمال الدولية بشركة «ريلمي»، أن جائحة «كوفيد- 19» جعلت الناس أكثر اعتماداً على الهواتف الذكية، كما ضاعفت من استخدام هذه الأجهزة خلال العمل من المنزل. ونوه بأن النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات كان له بعض التأثير السلبي على توريد الهواتف الذكية العام الماضي، ومع ذلك حافظت شركة «ريلمي» على نمو مرتفع في عام 2021 بفضل إدارة سلسلة التوريد، والتوسع القوي في الأعمال التجارية العالمية والتعامل الجيد مع إدارة المخاطر. ونوه بأنه خلال العام 2021، أصبحت «ريلمي» العلامة التجارية السادسة للهواتف الذكية في العالم، حيث تم بيع 60 مليون وحدة في عام 2021 بنمو بلغت نسبته 50% على أساس سنوي. وتأسست «ريلمي» ‏ في مايو 2018 من قِبل سكاي لي، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو، وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن والساعات الذكية.