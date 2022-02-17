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الإمارات والسعودية تتفقان على برنامج تعاون في قطاع الرقابة النووية
خلال زيارة وفد «الرقابة النووية» للسعودية (من المصدر)
18 فبراير 2022 01:41

الرياض (الاتحاد)

اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً زيارة  إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمملكة العربية السعودية، حيث اتفق الجانبان على برنامج تعاون في مجالات تبادل المعرفة بما في ذلك تطوير الإطار الرقابي والترخيص والتفتيش وبناء القدرات والسلامة النووية والأمن النووي والتأهب والاستجابة للطوارئ والبحث والتطوير.
وتعد هذه الزيارة الأولى للشريك السعودي حيث ترأس وفد الهيئة الرقابية الإماراتية كريستر فيكتورسون، المدير العام. وتأتي الزيارة في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية عام 2019 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقدمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عرضاً يتعلق بأحدث المستجدات حول برنامج المملكة للطاقة النووية حيث تعتزم السعودية بناء محطات للطاقة النووية فضلاً عن التعريف بمركز عمليات الطوارئ لديها وتأسيسها شبكة الإنذار المبكر. ومن ناحية أخرى، قدمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية عرضاً يتناول مستجدات البرنامج النووي الإماراتي إضافة إلى مهامها الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي.

الإمارات والسعودية
الإمارات
السعودية
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الرقابة النووية
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