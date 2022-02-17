محافظ «الإمارات المركزي» يبحث التعاون مع نظيره التركي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي مع معالي البروفسور شهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، سبل تعزيز التعاون. ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب أردوغان لدولة الإمارات مؤخراً. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية في ضوء اتفاقية مقايضة عملتي البلدين الموقعة بين الطرفين في يناير 2022، بما يسهم في تحقيق المصالح المالية والتجارية والاستثمارية في البلدين.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: «نحرص في مصرف الإمارات المركزي على تقوية أواصر التعاون مع البنك المركزي للجمهورية التركية في العديد من مجالات القطاع المالي، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين».