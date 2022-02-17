«كهرباء الشارقة» تعزز التعاون مع مكتب الاستثمار الأجنبي

الشارقة (الاتحاد) استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر لبحث سبل تفعيل التعاون لتقديم أفضل الخدمات وتوفير مزيد من المحفزات وإطلاق المبادرات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل الإجراءات التي تساهم في دعم البيئة الاستثمارية المتطورة التي تشهدها إمارة الشارقة والتي تشكل فرصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات من مختلف دول العالم للعمل في الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. استقبل الوفد عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وترأس وفد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب. وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي خلال الاجتماع مع الوفد أن إمارة الشارقة تتمتع بعدد من المزايا التنافسية لجذب الاستمارات الاقتصادية في مختلف المجالات ومن أهمها الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن رؤية واستراتيجية الهيئة تهدف لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الغاز الطبيعي للتوسعات الحضارية والاقتصادية وفق أفضل المواصفات وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية مما يساهم في جذب الاستمارات الأجنبية واستقطاب الشركات للعمل في إمارة الشارقة. وأوضح أن الهيئة تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الدوائر والهيئات لمتابعة الوضع الاقتصادي بإمارة الشارقة والتقييم المستمر وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين على إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية الطموحة وثمن جهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي في التنسيق والتواصل مع مختلف دول العالم للتعريف بالفرص الواسعة التي يتيحها اقتصاد إمارة الشارقة المتنوع لضمان توفير بيئة داعمة للاقتصاد بما يتماشى مع أفضل الممارسات . ومن جانبه أوضح محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من المؤسسات المهمة التي لها دور كبير وفعال في دعم القطاعات الاستثمارية وتوفير مناخ وبيئة عمل جاذبة للاستثمارات. وأوضح أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يعمل بالتعاون مع كافة الجهات لتوفير المحفزات والبرامج وتنفيذ الأفكار التي تسهل إجراءات تأسيس الأعمال على المستثمرين وإنجاز معاملاتهم بزمن قياسي وذلك بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.